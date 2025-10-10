Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái

Ba nghi phạm đã bị bắt giữ và đang bị cảnh sát thẩm vấn. Các nghi phạm chưa được xác định danh tính, nhưng được mô tả là "thanh niên", sinh năm 2001, 2002 và 2007. Cả ba đều sống tại thành phố Antwerp.

Trong quá trình khám xét nhà của các nghi phạm, cảnh sát đã phát hiện một thiết bị trông giống như một thiết bị nổ tự chế, một túi bi thép và dấu hiệu cho thấy nhóm này dự định sử dụng máy bay không người lái như một phần của cuộc tấn công.

“Có dấu hiệu cho thấy họ có ý định thực hiện một vụ tấn công khủng bố lấy cảm hứng từ thánh chiến nhằm vào các chính trị gia”, theo văn phòng công tố liên bang. “Đây là một phần của cuộc điều tra về âm mưu giết người, khủng bố”.