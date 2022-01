Nhóm tạt sơn quán phở Hòa lãnh án

Ngày 12/1, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phạm Phong Phú (50 tuổi, quận Tân Phú, TP.HCM), Khương Đình Đồng (31 tuổi, quê Thanh Hóa), Lê Văn Công (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thành Đô (44 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và Nguyễn Xuân Tùng (30 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Đình Đức (37 tuổi, quê Hải Phòng) cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trần Anh Tuấn (46 tuổi, con rể chủ quán phở Hòa) bị truy tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Liên quan đến vụ án, do đối tượng Nguyễn Xuân Nam (tự Nam "bò") hiện bỏ trốn nên Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và tổ chức truy bắt theo quyết định truy nã. Khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can.