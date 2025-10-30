Nhóm sinh viên tố khách sạn ở Cửa Lò “chặt chém”, hé lộ bất ngờ sau kiểm tra

Tuy nhiên, khi dọn lên bàn, mâm chỉ có vỏn vẹn 5 món cho 9 người gồm: rau xào, đậu sốt cà chua, thịt kho trứng cút, tôm rang và cà muối.

Theo tài khoản Facebook H.M, nhóm sinh viên khoảng 80 người đến du lịch tại biển Cửa Lò, đặt phòng tại một khách sạn trên địa bàn và đã đặt các suất ăn với giá 100.000 đồng/người.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao vụ việc một nhóm sinh viên du lịch ở Cửa Lò (Nghệ An) "tố" bị một khách sạn “chặt chém” tiền ăn, đồng thời phản ánh khách sạn tồi tàn, không có khăn tắm và nước nóng.

“Chúng em là sinh viên, kinh tế hạn hẹp nên 100.000 đồng/người là số tiền không nhỏ. Nhưng mâm ăn như vậy thật sự không tương xứng. Chủ quán còn nói đĩa tôm có 18 con nên đắt, trong khi với giá 700.000 đồng đã có thể đặt được mâm ăn đầy đủ hơn”, tài khoản này chia sẻ.

Ngoài ra, nhóm sinh viên còn phản ánh chất lượng khách sạn kém, không có nước nóng, không khăn tắm, chăn gối cũ và phòng ẩm mốc. “Phòng 4-5 người chỉ có một ấm điện, chưa kịp trả phòng thì chủ đã lên hỏi vì sợ bọn em lấy ấm về”, tài khoản H.M nói thêm.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, sự việc nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người nhận định, mâm cơm nói trên - nếu tính "giá ngoài chợ", thì khoảng 350.000 đồng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Cao Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, phía đơn vị đã cử đoàn làm việc xuống khách sạn N.Sk để nắm bắt tình hình, làm rõ các nội dung phản ánh và có báo cáo liên quan đến sự việc.