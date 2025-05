Nhóm 'siêu lừa' đã lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng như thế nào?

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Ngày 28/5, theo thông tin từ Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá, bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain). Theo đó, khoảng đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo. Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng, thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.