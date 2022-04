Nhóm nữ nhân viên massage tụ tập sử dụng ma túy trong căn hộ ở Bình Dương

Công an phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) sáng 12/4 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Thủ Dầu Một và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra, xử lý đối với một nhóm nữ nhân viên cơ sở massage có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an lấy lời khai nhóm nhân viên massage sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh: H.H

Trước đó, vào trưa ngày 11/4, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ ở tầng 15 của Chung cư Biconsi (phường Phú Lợi).



Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có 8 người nữ đang tụ tập sử dụng ma túy, một số người có biểu hiện “phê” ma túy nằm trên nền nhà và gường ngủ. Tất cả đều dương tính với chất ma túy.



Qua kiểm tra, trong căn hộ có một số dụng cụ chưa chất ma túy màu trắng, viên nén nghi là ma túy.



Làm việc với công an, nhóm này khai nhận đang làm nhân viên cho một cơ sở massage trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, số ma túy trên được mua từ một người chưa rõ nhân thân lai lịch.



Chung cư Biconsi Phú Lợi là khu vực “nóng” về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, lực lượng chức năng thường xuyên phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy.