Nhóm nhạc Việt Hàn sắp debut có giọng choé, phát âm không rõ gây tranh cãi

Cộng đồng fan Việt Nam từng được dịp náo loạn trước thông tin 1 nhóm nhạc nữ đa quốc tịch sắp ra mắt. Được biết, nhóm nữ tân binh này có tên là Beauty Box, hoạt động dưới sự quản lí của công ty By-U Entertainment, gồm 6 thành viên đến từ 4 quốc gia: Hàn, Việt, Nhật và Thái.

Mới đây, kênh YouTube của Beauty Box đã bất ngờ đăng tải một đoạn clip có sự góp mặt của hai thực tập sinh tên Gahyun (người Hàn Quốc) và Trâm Anh cùng cover lại hit Anh Cứ Đi Đi của Hari Won.

Đáng chú ý hơn, giọng hát của hai bạn thực tập sinh sắp ra mắt này lại có sự chênh lệch quá lớn. Nếu bạn người Hàn sở hữu chất giọng mượt mà, dễ nghe, thì thành viên Việt Nam lại hát có phần lệch tông, hơi choé và phát âm không rõ chữ. Nhiều người sau khi xem xong đã tỏ ra lo lắng rằng, chưa debut mà phong độ đã không vững vàng, cộng thêm việc công ty quản lí lại nhỏ, liệu nhóm nhạc nữ này có thành công?