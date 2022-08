Nhóm nhạc từng được đánh giá cao hơn cả EXO và BTS gây tiếc nuối

Vào ngày 3 tháng 2 năm 2014, B.A.P phát hành album phòng thu dài đầu tiên First Sensibility, bao gồm tổng cộng 13 bài hát với ca khúc chủ đề 1004 (Angel). Album này đứng đầu Bảng xếp hạng Billboard World Albums, chứng tỏ mức độ nổi tiếng quốc tế của nhóm.

Trong vòng 1 năm đầu ra mắt, B.A.P thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả EXO - nhóm nhạc xuất thân từ Big 3 giải trí Hàn Quốc. Cả hai nhóm so kè nhau rất sát sao và đến tháng 8 năm 2013, EXO mới vượt lên hẳn so với B.A.P nhờ siêu hit quốc dân Growl.

Nếu so sánh với BTS, B.A.P còn thể hiện tốt hơn nhiều. Nhóm nhạc nhà Big Hit Music chỉ thực sự nổi lên sau I Need You (2015) - thời điểm mà B.A.P đã nhận được sự công nhận rộng rãi.

Âm nhạc, concept khác biệt cùng thành tích tốt ở quốc tế khiến B.A.P được kỳ vọng rất nhiều. Tuy nhiên sự yếu kém của công ty quản lý TS Entertainment khiến B.A.P không thể tiến xa hơn.