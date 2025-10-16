Nhóm nhạc Secret Garden lần đầu đến Việt Nam, thích thú đội nón lá

Hà Nội - Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong World Tour kỷ niệm 30 năm thành lập Secret Garden. Chương trình mang tên “Secret Garden Live in Vietnam” nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam, chuỗi sự kiện từng đưa Kenny G và Bond đến với khán giả Việt.

Chia sẻ cảm xúc, nghệ sĩ Rolf Løvland nói: “Chúng tôi rất mong chờ được biểu diễn tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đất nước xinh đẹp này, cảm giác thực sự rất háo hức”.

Nghệ sĩ Fionnuala Sherry thích thú với chiếc nón lá của Việt Nam.

Theo BTC, sân khấu đêm nhạc Secret Garden Live in Vietnam được thiết kế công phu, hoành tráng và được xem là một trong những sân khấu đẹp nhất trong lịch sử biểu diễn của nhóm. Secret Garden sẽ mang đến khoảng 30 tác phẩm nổi bật, đại diện cho chặng đường âm nhạc kéo dài ba thập kỷ của họ.

Dù danh sách nhạc phẩm vẫn được giữ bí mật để tạo bất ngờ nhưng người hâm mộ chắc chắn sẽ được thưởng thức những bản hit bất hủ làm nên tên tuổi Secret Garden - trong đó có Songs From A Secret Garden, ca khúc chủ đề của album đầu tay ra mắt đúng 30 năm trước.