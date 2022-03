Ngày 19/3, tờ Top Star News cùng hàng loạt phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin về số phận của nhóm nhạc nữ Baby Boo. Truyền thông Hàn Quốc gọi Baby Boo là nhóm nhạc nô lệ và thậm chí thành viên Da Yul thừa nhận điều đó.

“Cái tên ‘nhóm nhạc nô lệ’ nghe thật đáng buồn, nhưng không có từ nào khác phù hợp hơn để diễn tả tình huống khi đó của chúng tôi", Da Yul tâm sự trong chương trình Recent Olympiad mới lên sóng.

Sự nghiệp lận đận, liên tục thay đổi đội hình

Baby Boo là nhóm nhạc nữ trực thuộc công ty giải trí Hyunda. Nhóm ra mắt với đội hình 4 người là Soli, Shine, Daon, Chaei vào ngày 5/6/2015 cùng bài hát Boo Boo Boo.

Ra mắt cùng thời điểm nhưng trong khi TWICE, Oh My Girl, GFriend… đã nổi tiếng thì Baby Boo vẫn là nhóm nhạc vô danh. MV đầu tay của nhóm theo đuổi phong cách dễ thương, ngọt ngào khá thịnh hành tại Kpop thời điểm đó nhưng cũng chỉ đạt được 60.000 lượt xem sau khoảng 7 năm.



Baby Boo nhiều lần thay đổi thành viên.

Cũng bởi lận đận nhiều năm nên Baby Boo liên tục thay đổi đội hình. Đầu năm 2016, tức chỉ vài tháng sau khi ra mắt, Soli và Chaei quyết định rời nhóm. Vài tháng sau, Jiyouni được thêm vào nhóm và Baby Boo một lần nữa quảng bá với đội hình 4 thành viên.