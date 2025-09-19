Nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden lần đầu đến Việt Nam biểu diễn.

Khoản tiền thu được từ việc bán vé cho đêm nhạc sẽ dùng cho mục đích thiện nguyện. Sau buổi biểu diễn, Secret Garden sẽ quay MV để quảng bá cho du lịch Việt Nam. Địa điểm quay MV là một điểm đến từng xuất hiện trên nhiều bộ phim điện ảnh quốc tế.

Secret Garden gồm nhạc sĩ – pianist người Na Uy Rolf Løvland và nghệ sĩ violin người Ireland Fionnuala Sherry. Bộ đôi nổi tiếng từ chiến thắng Eurovision 1995 với ca khúc Nocturne, tác phẩm gần như không lời nhưng gây ấn tượng nhờ chiều sâu thính phòng và lối diễn tấu giàu cảm xúc, mở ra phong cách pha trộn cổ điển – New Age. Thành công này đưa họ trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc giao thoa cổ điển và đại chúng.