Nhóm nhạc Hàn Quốc thách thức tân binh Việt Nam là ai?

Nhóm nhạc Kpop thách thức 11 nghệ sĩ trẻ là ai?

Tối 4/10, Tân binh toàn năng trở lên sóng với sự tham gia của 11 nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Bất ngờ lớn là ngay trong tập đầu, các tân binh đối đầu với khách mời quốc tế - nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN. Đây là lần đầu nhóm Kpop Gen 5 xuất hiện tại Việt Nam trong vai trò “đối thủ” của nghệ sĩ mới trong nước.

8TURN là nhóm nhạc nam 8 thành viên từ MNH Entertainment, ra mắt vào tháng 1/2023 và được định vị là nhóm nhạc nằm trong Thế hệ Kpop Gen 5. Chưa đầy hai năm hoạt động, nhóm tạo ra những cột mốc ấn tượng về doanh số và chất lượng trình diễn.

Theo @TOP100KPOP, 8TURN đứng thứ 36/50 nhóm nhạc Gen 5. Đây là lứa idol nổi lên từ năm 2023, là thế hệ định hình cuộc chơi âm nhạc Kpop với những đặc điểm khác biệt, đánh dấu chương mới cho ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.