Nhóm nhạc gặp sự cố 'khó đỡ' khi đang biểu diễn

NMIXX là nhóm nhạc nữ trực thuộc công ty giải trí JYP Entertainment ra mắt vào tháng 2/2022 với album Ad Mare. Hiện tại, nhóm đang hoạt động với 6 thành viên với những ca khúc nổi bật như OO, Love me like this, DICE,…

Theo VietNamNet