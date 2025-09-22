Nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương bị công an TPHCM mời làm việc

Nguồn thông tin cho hay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM đang tiến hành mời làm việc đối với các ca sĩ, ê-kíp tham gia sản xuất MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ Hổ Tướng vào 8h ngày 23/9.

Trong số những người bị mời làm việc có 5 ca sĩ nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm: Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Lưu Hưng và quản lý là người mẫu Kim Cương.