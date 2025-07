Album mang tên "Permission to Dance on Stage - Live" sẽ được phát hành vào ngày 18 tháng 7, với 22 bài hát được ghi lại trong chuyến lưu diễn 2021-2022, bao gồm những màn trình diễn trực tiếp của các ca khúc nổi tiếng như "On", "Fire", "Dope" và "Idol".

Live album "Permission to Dance on Stage - Live" của nhóm nhạc nam K-pop BTS.

Trong thông báo, BigHit Music cho biết họ hy vọng album sẽ là dịp để người hâm mộ hồi tưởng lại những kỷ niệm từ các buổi hòa nhạc và mong rằng “mỗi khoảnh khắc bên BTS sẽ luôn tỏa sáng trong trái tim các bạn trong thời gian dài".

Chuyến lưu diễn "Permission to Dance on Stage" đã bao gồm 12 buổi diễn tại ba thành phố: Seoul, Los Angeles và Las Vegas. Tổng cộng có 4 triệu thành viên ARMY, cộng đồng fan trung thành của BTS, đã tham gia qua nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả việc livestream trực tuyến.

Chuyến lưu diễn này cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với nhóm nhạc bảy thành viên, khi họ trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại các sân vận động lớn ở Mỹ, bao gồm SoFi Stadium ở Los Angeles và Allegiant Stadium ở Las Vegas.