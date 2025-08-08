Nhóm người Trung Quốc mở shop bán sừng tê giác trái phép ở Nha Trang

Xuân Ngọc| 08/08/2025 21:22

Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Chiều 8/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Zhou Yonglin (SN 1977), Yuan Tao (SN 1989) và Wang Hao (SN 1991, đều quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

nguoi trung quoc KhanhHoa.jpg
Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam Yuan Tao, một trong các bị can. Ảnh: N.X

Động thái này được đưa ra sau khi Công an tỉnh Khánh Hòa mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm tại cơ sở kinh doanh Shop Việt Cẩm (thôn Phước Lộc, phường Nam Nha Trang), do một số đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc điều hành, quản lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1,116kg sừng tê giác, là vật phẩm thuộc nhóm động vật quý hiếm.

Trước đó, như VietNamNet thông tin, ngày 1/8, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra Shop Việt Cẩm do bà N.T.T. đứng tên chủ hộ.

Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng công an làm rõ người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động tại cơ sở này là Zhou Yonglin. Còn người trực tiếp giao việc, quản lý nhân viên là Yuan Tao.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận có 29 người Trung Quốc và 33 người Việt Nam đang làm việc, phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Cơ sở trưng bày, giới thiệu bán các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như: An cung hoàn Fuwah-Hk, viên nén phiến Tế Quảng, thanh nhiệt giải độc gan Fuwah-Hk, sâm Ngọc Linh, Dương Tâm Đan… Tuy nhiên, các sản phẩm này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cong an khanh hoa 1.jpg
Công an ập vào kiểm tra cửa hàng do nhóm người Trung Quốc điều hành ở Nha Trang (cũ). Ảnh: N.X

Trong số hàng hóa trưng bày, lực lượng chức năng phát hiện một số sản phẩm nghi là ngà voi, mật gấu, sừng tê giác, vẩy tê tê… có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục xác minh các mẫu vật, điều tra hành vi của các nghi phạm liên quan.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nhom-nguoi-trung-quoc-mo-shop-ban-sung-te-giac-trai-phep-o-nha-trang-2430135.html
