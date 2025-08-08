Nhóm người Trung Quốc mở shop bán sừng tê giác trái phép ở Nha Trang

Chiều 8/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Zhou Yonglin (SN 1977), Yuan Tao (SN 1989) và Wang Hao (SN 1991, đều quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam Yuan Tao, một trong các bị can. Ảnh: N.X

Động thái này được đưa ra sau khi Công an tỉnh Khánh Hòa mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm tại cơ sở kinh doanh Shop Việt Cẩm (thôn Phước Lộc, phường Nam Nha Trang), do một số đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc điều hành, quản lý.