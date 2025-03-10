Nhóm người thoát nạn trong gang tấc khi băng qua điểm sạt lở trên đèo Khau Phạ

03/10/2025 08:04

Đoạn video ghi lại cảnh tượng thót tim, một nhóm người may mắn thoát chết trong gang tấc khi cố gắng băng qua điểm sạt lở trên đèo Khau Phạ , tỉnh Lào Cai.