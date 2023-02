Nhóm người hung hãn xông vào nhà dân chém loạn xạ

Thông tin từ Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hôm nay (13/2) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một đang phối hợp với Công an phường Phú Hòa truy bắt nhóm thanh niên táo tợn mang hung khí xông vào nhà dân đập phá.

Nhóm người mang hung khí xông vào nhà dân đập phá - Ảnh cắt từ clip