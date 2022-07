Nhóm mặc áo cổ động viên Hải Phòng đánh người đi đường Hà Nội

Theo người chia sẻ clip, do nam thanh niên có buông lời xúc phạm hội CĐV Hải Phòng khiến cho những thanh niên mặc áo cổ động viên 'dạy' cho nam thanh niên một bài học.

Một số đối tượng mặc áo đỏ in chữ cổ động viên Hải Phòng đã có hành vi quá khích khi vây lại, đánh, tát vào đầu, mặt thanh niên đi xe máy. Do có những CĐV khác can ngăn nên đám đông sau đó mới dừng hành vi hành hung người thanh niên, tiếp tục cuộc diễu hành trên đường phố Hà Nội.