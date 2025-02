Nhóm lừa đưa người đi xuất khẩu lao động lĩnh án

Ngày 27/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử các bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Lê (34 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Trần Đình Chiến (43 tuổi, trú phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Đinh Thị Bích Thủy (42 tuổi, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) và Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi, trú xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) về tội “Mua bán người”.

Phiên tòa được tổ chức tại 2 điểm cầu Đà Nẵng và Nghệ An do bị cáo Nguyễn Thị Hiền đang bị tạm giam tại Nghệ An vì liên quan đến vụ án khác.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Thị Ngọc Lê 13 năm tù, Trần Đình Chiến 10 năm tù, Đinh Thị Bích Thủy 8 năm tù và Nguyễn Thị Hiền 12 năm tù cùng về tội "Mua bán người".

Theo cáo trạng, dù không được cơ quan chức năng cấp phép để thực hiện đưa người lao động đi nước ngoài làm việc nhưng Huỳnh Thị Ngọc Lê cùng với Trần Đình Chiến, Đinh Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Hiền vẫn hoạt động môi giới, tư vấn xuất khẩu lao động trái phép, đưa thông tin không chính xác để tuyển người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Dubai và Nga.