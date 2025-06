Nhóm hacker chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng

Ngày 12/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do một băng nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện.

Hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng bị nhóm hacker chiếm đoạt.