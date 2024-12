Nhóm đối tượng tống tiền hơn 500 người bằng clip khiêu dâm, có thể bị xử lý về nhiều tội danh khác nhau?

Theo luật sư, nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để cưỡng đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên không gian mạng có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, với nhiều tội danh khác nhau. Triệt phá nhóm đối tượng tống tiền hơn 500 người bằng clip khiêu dâm Công an TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa tổ chức đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng sử dụng công nghệ cao để cưỡng đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên không gian mạng. Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này thông qua ứng dụng Facebook, Thread , Tinder sử dụng hình ảnh giả mạo là những người phụ nữ trẻ đăng bài viết khiêu dâm, mời gọi kết bạn. Khi có người nhắn tin, các đối tượng sẽ dẫn dụ đến tài khoản trên ứng dụng Telegram để nói chuyện, trả lời theo cấu trúc đã được lập trình sẵn; đồng thời sử dụng các video khiêu dâm, phần mềm lồng ghép video để tạo thành các cuộc gọi video Call gạ gẫm bị hại chát "sex". Các đối tượng bí mật ghi hình lại toàn bộ hình ảnh của cuộc nói chuyện. Sau đó, các đối tượng tìm tài khoản mạng xã hội facebook qua số điện thoại của bị hại để lấy thông tin người nhà, nghề nghiệp, quan hệ và đe doa yêu cầu bị hại chuyển tiền nếu không chuyển sẽ gửi các clip khiêu dâm của bị hại cho các mối quan hệ này. Cơ quan công an xác định Nguyễn Ngọc Hải (SN 1991, trú tại thôn Tân Tiến, xã Lê Lợi, TP Hạ Long) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nhóm đối tượng tống tiền hơn 500 người bằng clip khiêu dâm, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo NLĐ. Từ tháng 4 đến tháng 6/2024, Hải đã sang Campuchia lao động, chuyên làm công việc lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của người khác với phương thức, thủ đoạn tương tự. Khi về nước tháng 10/2024, Hải đã lôi kéo thuê 14 đối tượng khác (chủ yếu là các đối tượng tỉnh ngoài, đã từng làm việc tại Campuchia) để tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được Nguyễn Đức Hải đào tạo, dạy làm, được bao ăn ở tại chỗ. Doanh thu dưới 100 triệu thì được 35% hoa hồng, trên 100 triệu thì được chia 45 phần trăm hoa hồng. Tại hiện trường nơi các đối tượng hoạt động phạm tội, Công an TP Hạ Long đã thu giữ vật chứng gồm 15 bộ máy tính để bàn; 52 chiếc điện thoại di động và 100 sim điện thoại di động các loại. Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, tuy mới hoạt động, nhưng đến nay đã tổ chức cưỡng đoạt tài sản của trên 500 người từ các tỉnh phía Nam đến phía Bắc với số tiền ước tính hơn 4 tỷ đồng. Nhóm đối tượng gây ra vụ việc có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, nhiều người sử dụng mạng xã hội do thiếu kiến thức, kỹ năng hoặc do bất cẩn nên đã bị kẻ xấu đánh cắp thông tin, hình ảnh, đặc biệt là những thông tin hình ảnh nhạy cảm liên quan đến bí mật đời tư, cá nhân. Từ đó các đối tượng đe doạ uy hiếp nạn nhân để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trong vụ việc trên, các đối tượng đã lợi dụng các thông tin, hình ảnh nhạy cảm của người khác để đe dọa uy hiếp tinh thần của các cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Bởi vậy, nhóm đối tượng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Theo luật sư Huy, trường hợp hành vi được cơ quan điều tra xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc phạm tội có tổ chức có tính chất chuyên nghiệp, hình phạt có thể lên đến 10 năm tù, nếu tài sản chiếm đoạt có giá trị hơn 500.000.000 đồng, mức phạt tù sẽ từ 12 năm đến 20 năm. Trường hợp, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi tung ảnh, clip nhạy cảm của người khác nhiều lần lên mạng xã hội thì tùy vào từng trường hợp cụ thể, tùy vào mức độ vi phạm mà phía cơ quan chức năng sẽ xử lý hành chính, trách nhiệm dân sự hoặc trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 326 Bộ luật hình sự năm 2015. Vụ việc trên sẽ là bài học cho những ai thiếu kỹ năng, kiến thức trong việc sử dụng mạng xã hội. Để tránh trở thành nạn nhân, mỗi người dùng mạng xã hội cần tự trang bị kiến thức, sớm nhận diện những thủ đoạn của tội phạm như đã đề cập, không tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm.