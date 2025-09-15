Nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo đầu tư tiền ảo

Theo cơ quan công an, để tạo niềm tin với người bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm.

Kèm theo đó, nhóm đối tượng đưa ra thông tin khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội hưởng lợi nhuận từ 8% đến 21%/năm. Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng ngàn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

ĐỖ TRUNG