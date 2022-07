Nhóm đối tượng phá hoại vườn dưa hấu khai gì tại Cơ quan điều tra?

Sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Diễn Kỷ, Công an huyện Diễn Châu tập trung lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chỉ sau hơn 1 ngày, đến tối 4/7, Công an huyện Diễn Châu đã điều tra, làm rõ 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản gồm: Chu Văn Cường (SN 2002); Chu Minh Nam (SN 2004); Nguyễn Trọng Tấn (SN 2005); Nguyễn Đức Phong (SN 2004) và Lê Trung Huấn (SN 2004) cùng trú tại xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Nhóm đối tượng phá hoại ruộng dưa bị triệu tập tại Cơ quan điều tra.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, trưa hôm đó, nhóm đối tượng từ huyện Quỳnh Lưu chở nhau vào xã Diễn Kỷ đi chơi. Ngang qua vườn dưa ven đường, thấy không có người canh giữ bèn rủ nhau xuống hái trộm. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi thì bị người dân đi làm đồng phát hiện, nhắc nhở. Bị phát hiện nên các đối tượng đã lên xe bỏ đi.