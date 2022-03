Nhóm đối tượng hung hãn xông vào nhà đánh 3 người tới tấp gây khiếp đảm

Các đối tượng liên quan đến vụ việc bị triệu tập

Theo đoạn clip, vào khoảng 21h33 tối 3/3, tại nhà một người dân ở xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, 4 đối tượng (trong đó có 1 người mang theo hung khí) bất ngờ xông vào nhà, dùng ghế đánh tới tập vào người đàn ông trung niên. Lúc này, 2 người khác đứng ra can ngăn cũng bị nhóm này đấm, đá liên tiếp vào người.



Ít phút sau, có thêm 3 nam thanh niên khác cũng đến hiện trường tham gia đánh đập 3 người đàn ông trong nhà này.

Tại đây, một người phụ nữ trong nhà ra sức can ngăn, nhưng nhóm thanh niên vẫn tiếp tục đánh hội đồng 3 người trên.

Vụ việc được camera an ninh tại ngôi nhà ghi lại, sau đó người dân chia sẻ lên mạng xã hội, khiến người xem bất bình trước hành động hung hãn, manh động của nhóm đối tượng này.

Sau khi nhận được tin báo, ngay trong ngày 5/3 Công an thị xã Phú Mỹ nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Hình ảnh nhóm đối tượng xông vào nhà đánh 3 người đàn ông khác. Ảnh cắt từ clip

Kết quả bước đầu xác định, vào khoảng thời gian trên, ông Trịnh Ngọc Khanh (51 tuổi, trú tại xã Châu Pha) gọi điện cho Hoàng Xuân Sang (39 tuổi, trú tại xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ) để nói chuyện. Lúc này, ông Khanh có chửi bới và thách thức Sang đến đánh nhau.



Bực tức, Sang rủ thêm 4 người khác gồm: Trần Văn Tiến (39 tuổi), Nguyễn Anh Minh (40 tuổi), Hoàng Ngọc Anh (57 tuổi, cùng trú xã Châu Pha) và Nguyễn Quang Minh (30 tuổi, trú TP Vũng Tàu) đang nhậu chung, kéo đến nhà ông Khanh ở thôn Tân Lễ B để đánh nhau.



Đến nơi, phát hiện ông Khanh đang ngồi trong nhà cùng Lê Văn Dương và Nguyễn Văn Việt (cùng trú xã Châu Pha), nhóm của Sang lao vào đánh nhóm của ông Khanh.



Ít phút sau, con của ông Hoàng Ngọc Anh kéo thêm 3 người nữa đến để đánh nhóm của ông Khanh. Sau đó, cả nhóm của Sang bỏ đi, ông Khanh, Dương và Việt được người nhà đưa đi bệnh viện.



Sau khi vụ việc xảy ra, ông Khanh đã đến cơ quan công an trình báo.



Chiều qua 5/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã xuống hiện trường, thu giữ camera, làm việc với những người liên quan và triệu tập nhóm của Sang lên làm việc.



Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.



Hiện Công an thị xã Phú Mỹ đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định.