Nhóm đối tượng chém tử vong Quân “xa lộ” chuẩn bị hầu tòa

Tại đây, Tài nói Hoàng chuẩn bị hung khí. Còn Đạt gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Tiền kêu thêm người và mang hung khí tới. Đạt gọi điện tiếp cho Phan Thanh Giàu, Giàu gọi cho Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Duy Khải, Đặng Quốc Duy... cùng tập hợp tại ngã tư và mang theo hung khí tới quán karaoke nêu trên và xảy ra vụ chém hội đồng khiến Mai Văn Quân tử vong.

Qúa trình các đối tượng gây án do camera ghi lại

Sau khi gây án, cả nhóm tập hợp lại tại ngã tư MK, TP.Thủ Đức. Tại đây Linh thuê xe cùng cả nhóm đi Vũng Tàu và Phan Thiết trốn. Tư gọi điện cho Linh mượn 60 triệu đồng để đưa nhóm của Phương bỏ trốn. Sau đó, Linh lên kế hoạch tẩu thoát ra nước ngoài, nhưng bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các bị can thừa nhận tham gia chém Mai Văn Quân là do Võ Thùy Linh "bật đèn xanh". Đến lúc Quân bị chém nhiều nhát, chạy ngược ra đường nằm gục thì băng nhóm này mới rời khỏi hiện trường.