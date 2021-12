Nhóm đầu cơ "ôm hàng", thổi giá đất, chuyên gia "sợ" bong bóng phình to

Your browser does not support the audio element.

Ôm hàng, tạo sóng, thổi giá, gây sốt ảo

Nhiều dấu hiệu cho thấy sốt đất đang quay trở lại. Qua ghi nhận, nhiều nơi giá đất được thổi cao hơn so với thời điểm "đỉnh" đầu năm. Các phiên đấu giá "nóng hổi" với lượng người tham gia đông, ồn ã với kết quả trúng cao ngất ngưởng.

Mới đây báo chí đưa tin phiên đấu giá ở Đông Hà (Quảng Trị) có lô đất giá khởi điểm 1,8 tỷ đồng nhưng được bán với giá 4,5 tỷ đồng. Hầu hết các lô cũng được "đấu" mức cao hơn nhiều so với sàn.

Cũng ở khu vực này, từ giữa tháng 11 đến nay xảy ra tình trạng sốt đất ở khu vực lân cận diện tích đất mà một tập đoàn bất động sản lớn vừa đấu giá trúng. Theo ghi nhận, có lô đất giá ban đầu 3 tỷ đồng, nhưng được bán với giá 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá bắt đầu chững lại và xuất hiện tình trạng bỏ cọc.