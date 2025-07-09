Nhóm công dân Trung Quốc bị tấn công và bắt cóc tại Nigeria

Minh Ngô/VOV-Cairo| 07/09/2025 06:58

Cơ quan an ninh Nigeria hôm qua (6/9) cho biết, các tay súng đã giết chết 8 nhân viên an ninh và bắt cóc công dân Trung Quốc tại miền Nam nước này. Trong khi đó, một vụ việc khác xảy ra tại Đông Bắc Nigeria, khi các tay súng tấn công vào một thị trấn, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Theo người phát ngôn Lực lượng An ninh và phòng vệ dân sự Nigeria (NSCDC), một nhóm có vũ trang hôm 5/9 đã tấn công đoàn xe của NSCDC và những công dân Trung Quốc làm việc cho một công ty xi măng, tại bang Edo ở miền Nam Nigeria.

Vụ tấn công khiến 8 nhân viên an ninh thiệt mạng và 4 người bị thương nặng. Trong khi 4 công dân Trung Quốc bị bắt cóc đã được giải cứu nhưng 1 người vẫn mất tích.

Một vụ việc khác xảy ra tại Đông Bắc Nigeria hôm 5/9, khi các tay súng thánh chiến Hồi giáo tấn công vào thị trấn Darul Jama thuộc bang Borno, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng, bao gồm một số binh lính, trong khi nhiều người khác bị mất tích.

Theo các nhân chứng, những kẻ tấn công là thành viên của nhóm khủng bố Boko Haram khét tiếng, chúng đã sử dụng xe máy, nổ súng và đốt phá các ngôi nhà.

Nigeria đã chứng kiến ​​sự gia tăng các cuộc tấn công của các tay súng thánh chiến, chủ yếu ở khu vực Đông Bắc, trong khi các băng nhóm tội phạm hoạt động ở miền Nam, thường thực hiện các vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/nhom-cong-dan-trung-quoc-bi-tan-cong-va-bat-coc-tai-nigeria-post1228200.vov
