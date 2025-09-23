Nhóm bị cáo thuê toàn xe sang, lập web chứng khoán để lừa đảo hơn 11 tỉ đồng

Ngày 23-9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Đức (ngụ TP.HCM) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, 18 bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ 11 - 16 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhiều người câu kết với nhau để tạo lập quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, dụ dỗ các bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Cụ thể, từ năm 2022, bị cáo Bùi Trung Đức cùng một số cá nhân (chưa xác định được nhân thân) thành lập nhiều công ty và tuyển dụng nhân viên. Các công ty này không được cấp giấy phép hoạt động chứng khoán nhưng nhóm của bị cáo Đức vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính… lôi kéo khách hàng tham gia.

Các bị cáo tạo lập, quản lý các trang web như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting để mọi người lầm tưởng là chứng khoán quốc tế.