Nhóm bạn thân góp 4 tỷ đồng xây 'làng hưu trí', 8 năm sau bán gần 80 tỷ

Năm 2016, Fred Zipp - cựu biên tập viên tờ Austin American-Statesman, và vợ ông là Jodi, nảy ra ý tưởng về một nơi an dưỡng tuổi già cùng nhóm 6 người bạn thân suốt 20 năm của họ.

Ông Fred Zipp và vợ nảy ra ý tưởng rủ 3 cặp vợ chồng bạn thân lập "làng hưu trí". Ảnh: The Sun

Cả nhóm quyết định mua một mảnh đất rộng gần 4 hecta ven sông Llano, nơi gắn liền với những triền đá hoa cương và rặng cây bụi trải dài trong nắng vàng miền Nam Texas.

Tại đây, 4 ngôi nhà nhỏ xinh cùng một gian nhà chung được dựng lên với tên gọi Bestie Row hay Llano Exit Strategy, nghĩa là “chiến lược rút lui bên sông Llano”.

Khu nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Matt Garcia - người hiểu rõ mong muốn của cả nhóm. Các ngôi nhà nhỏ với chi phí xây dựng chỉ khoảng 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng)/căn, mang phong cách mộc mạc.