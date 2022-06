Nho đen không hạt giá 40 nghìn đồng/kg, nguồn gốc đáng ngờ

Nho đen không hạt giá chỉ 40.000 đồng/kg, nguồn gốc ở đâu?

Nho là loại trái cây thơm ngon và bổ dưỡng, dù giá cao nhưng vẫn đắt hàng. Báo Dân Việt cho hay, ngoài nho không hạt nhập khẩu từ Mỹ và Úc được bán với giá từ 85.000-150.000 đồng/kg, thị trường lại xuất hiện loại nho được quảng cáo là nho bắp không hạt Ninh Thuận, với giá rẻ bất ngờ.

Theo đó, mỗi chùm nho nặng từ 0,7-1kg, ngọt lịm và không có hạt được rao bán trên chợ mạng và chợ truyền thống với giá chỉ từ 40.000-80.000 đồng/kg.

Các chùm nho đều được bọc bằng túi giấy có chữ Trung Quốc. (Ảnh: Dân Việt)

Tại các chợ đầu mối, loại nho này giá chỉ từ 380.000-420.000 đồng/rành nho 15kg, tức chưa đến 30.000 đồng/kg. Song mỗi chùm nho khi bán buôn và còn đựng trong rành nhựa được bọc bằng túi giấy có in chữ Trung Quốc.

Theo chị Đỗ Thị Xiêm, người bán hoa quả ở chợ Long Biên (Hà Nội), nho bắp đen không hạt 100% là hàng Trung Quốc. Khi các sạp hoa quả và các tiểu thương mua về bán lẻ thì sẽ nâng giá lên gấp 2-3 lần, bỏ túi giấy có in chữ Trung Quốc đi để dễ bán hơn.

Hoa quả giá rẻ vẫn ế

Những ngày này, mít và bơ được bày bán tràn ngập chợ, chất đống trên vỉa hè, giá rẻ. Ví như, bơ 034, thời điểm đầu mùa giá tới 80.000-100.000 đồng/kg nay giảm còn 15.000-25.000 đồng/kg, có nơi bán chỉ 10.000 đồng/kg. Mít Thái da xanh tại Hà Nội có giá 9.000 đồng/kg, tại vườn ở Vĩnh Long chỉ 3.000 đồng/kg.

Ngoài mít và bơ, hiện nay, trừ những loại quả như cam, dừa, dưa hấu… giữ giá vì có tính mát, nhiều loại trái cây cũng giảm giá mạnh. Theo Phụ nữ TP.HCM, giá nhiều loại trái cây tại TP.HCM giảm 20-40% so với thời điểm cách đây hơn một tuần do các nhà vườn đang vào kỳ thu hoạch rộ. Giá vải thiều tại TP.HCM còn 20.000-35.000 đồng/kg, giảm từ 5.000-15.000 đồng/kg so với tuần trước. Chôm chôm Long Khánh (Đồng Nai) còn 15.000-20.000 đồng/kg...