Nhờ chuyển đổi hạ tầng về trong nước, bài toán chi phí network quốc tế tăng cao được giải quyết

Khác với các nhà cung cấp nước ngoài, Bizfly Cloud có ưu thế lớn về vị trí địa lý. Data center đặt tại các thành phố lớn trong nước nên tốc độ truy cập nhanh do được rút ngắn khoảng cách và thời gian truyền dữ liệu. Đồng thời, đường truyền cũng được duy trì ổn định, không bị ảnh hưởng kể cả khi mất kết nối quốc tế hay đứt cáp quang trên biển.

Qua quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng, anh Hải nhận định năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam không thua kém gì so với nước ngoài. Trong đó, Bizfly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có mức chi phí tối ưu với trải nghiệm chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam.

Xét về chi phí ban đầu, các nhà cung cấp nước ngoài có mức phí hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, các phụ phí phát sinh thực tế trong quá trình sử dụng như băng thông là tương đối lớn. Đó chính là lý do khiến cho hoá đơn hàng tháng thường cao hơn so với nhà cung cấp trong nước. Với Bizfly Cloud, khách hàng chỉ phải chi trả theo đúng nhu cầu sử dụng thực tế theo phương thức tính phí Pay-as-you-go, ngoài ra khách hàng còn được miễn phí băng thông lên đến 1Gbps.

Hơn thế nữa, quy trình thuê các dịch vụ điện toán đám mây trong nước thường đơn giản và nhanh chóng hơn, việc hỗ trợ xử lý vấn đề cũng thuận tiện hơn do có sự đồng điệu về văn hóa, ngôn ngữ, múi giờ. Đây là điều mà các nhà cung cấp nước ngoài không thể đáp ứng tốt được. Bên cạnh đó, Luật an ninh mạng đã quy định tất cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài khi hoạt động tại Việt Nam đều phải thực hiện lưu trữ dữ liệu thông tin người dùng tại Việt Nam. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp như công ty anh Hải đã lựa chọn nền tảng đám mây “Make in Vietnam” để bắt kịp với những thay đổi mới và bảo đảm việc hoạt động kinh doanh trơn tru, không gặp phải vướng mắc nào về mặt pháp lý. Với kinh nghiệm triển khai nhiều năm tại thị trường nội địa cùng năng lực làm chủ công nghệ, Bizfly Cloud sẽ giúp hoá giải mọi bài toán theo đặc thù của từng doanh nghiệp.

Độc giả quan tâm đến giải pháp máy chủ, các giải pháp hạ tầng do Bizfly Cloud cung cấp và có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ

Phạm Trang