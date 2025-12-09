Nhớ cá nục cuốn bánh tráng rau muống ở quê nhà miền Trung

Sau này nhà có con nít, má ít kho cá với hành ớt mà chủ yếu đem hấp - Ảnh: TV

Tôi là dân miền Trung. Vớingười miền Trung, bất cứ thứ gì cũng có thể đem cuốn bánh tráng. Ở quê tôi, quanh năm suốt tháng hầu như trong nhà không bao giờ thiếu ràng bánh tráng. Bữa ăn đôi khi chỉ cần bánh tráng, ít rau sống, thêm chén nước tương, nước mắm hay nước kho. Thịnh soạn hơn thì có thịt heo luộc, cá kho hay cá hấp, tép rang, đậu hũ chiên, trứng.

Món mà tôi mê nhất vẫn là cá nục cuốn bánh tráng rau muống. Cá nục có khi đem hấp, lúc thì đem kho với thơm, nước kho để chấm cuốn ăn. Má nói, cá nục giàu dinh dưỡng, giàu canxi, đạm, tốt cho mắt, cho da mà ăn nhiều cũng không lo tăng cân.

Không cần có dịp gì, chỉ cần thích, thì hôm đó cả nhà tôi ăn bánh tráng thay cơm. Má dặn tôi đi chợ mua cá nhớ chọn nục chuối. Má nói, cá nục chuối đem hấp với đầu hành, ớt hay đem kho gì cũng ngon, vì thịt cá béo, vị ngọt. Má dặn chọn con cá lớn hơn 2 ngón tay một chút, cá còn da trơn, mắt trong, ấn ngón tay vô thịt không bị lõm. Chỉ hôm nào chợ không có cá nục chuối thì mới mua cá nục bông hoặc nục đuôi đỏ. Má dặn, mua bó rau muống, nhớ chọn rau gieo hột, đừng mua rau muống nước, rau phải tươi, non và giòn.

Tôi chỉ chịu trách nhiệm đi chợ. "Bếp chính" vẫn là má. Má làm rất nhanh, chưa đến 30 phút là đã xong. Tôi thường quanh quẩn trong bếp coi má làm. Đầu tiên, má đem cá nục rửa thiệt sạch với nước vo gạo hoặc nước trà rồi để ráo. Sau đó má đem cá ướp với nước mắm, tiêu, mấy củ hành tím.

Cá nục, rau muống, bánh tráng và nước mắm ớt, vậy là cả nhà đã có một bữa "cơm" ngon - Ảnh: TV

Trong khi chờ cá thấm, má bắc chảo phi dầu nóng với hành tỏi băm rồi cho nước sôi vô để lửa nhỏ. Má cho vô mấy trái ớt, sau này nhà có con nít ăn thì không cho ớt nữa, thêm chút đường. Chờ sôi thì cho cá đã ướp vô rồi nấu với lửa liu riu, cho mấy miếng khóm vô để kho cá. Có khi thì má cho cá đã ướp vô nồi, đậy kín vung rồi cho lửa liu riu để hấp mà không cần vỉ. Cá chín tới, thơm, béo và ngọt vô cùng.

Trong khi chờ cá chín, má rủ tôi lặt rau. Rau muống bỏ phần gốc già, bỏ bớt lá, giữ lại cọng rau và đọt, đem ngâm với nước muối vàrửasạchnhiều lượt rồi rảy thật ráo nước.

Rửa rau xong thì cá cũng vừa chín. Má gắp cá ra, bày rau ra dĩa. Má đâm chén nước mắm ớt thiệt cay, nhúng thêm xấp bánh tráng. Khi ăn, múc 1 muỗng nước cá kho vô chén, thêm 1 muỗng nước mắm ớt pha chung. Gắp miếng cá cho lên bánh tráng đã nhúng nước mềm, dẻo, thêm rau muống vô rồi cuốn lại, chấm nước chấm và thưởng thức.

Vị béo của cá nục quyện với vị cá thơm, rau muống giòn, nước chấm cay, thơm mùi tỏi ớt, ăn mãi chỉ thấy no mà không hề thấy ngán.

Tôi đi xa, nhớ nhất là những bữa cơm nhà, nhớ những bữa, chỉ cần xấp bánh tráng, thêm vài con cá nục và bó rau muống, cả nhà cũng có bữa ăn ngon.

Mấy cái tết rồi không về nhà, năm nay tôi phải về nhà ăn tết, phải nói má làm món cá nục cuốn bánh tráng rau muống ăn cho đã thèm.