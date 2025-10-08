Nhờ AI phục dựng chân dung đời thực của Chúc Anh Đài và cái kết ngoài tưởng tượng

Chuyện tình giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là một truyền thuyết nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Ghi chép sớm nhất về truyền thuyết này có vào cuối thời nhà Đường, trong Tuyên thất chí, tác giả Trương Độc vào khoảng những năm 850-880. Truyền thuyết này cũng được ghi chép lại trong nhiều tài liệu chính thức khác, như Ngân huyện chí, Ninh Ba phủ chí và Nghi Hưng Kinh khê tân chí.

Theo đó, vào thời Đông Tấn (317-420 SCN), có cô gái trẻ tên Chúc Anh Đài, xinh đẹp thông minh, con gái duy nhất của nhà giàu ở Chiết Giang - cải trang thành nam đến Nghi Sơn học, kết nghĩa huynh đệ với Lương Sơn Bá.

Ba năm chung sống, Anh Đài thầm yêu nhưng Sơn Bá không hay biết. Sau khi phát hiện thân phận thật, họ thành đôi, thề sống chết bên nhau. Tuy nhiên, Chúc gia ép gả nàng cho Mã Văn Tài. Sơn Bá đau khổ lâm bệnh qua đời.

Ngày hôn lễ của Anh Đài với họ Mã, cuồng phong nổi lên, ngăn chặn đám cưới và đưa đoàn người họ Chúc tới lăng mộ của Lương. Chúc Anh Đài xin xuống thắp nén hương tỏ lòng thành. Đột nhiên, mộ Sơn Bá mở ra. Không hề ngần ngại, cô gái xinh đẹp bước ngay vào trong, ngôi mộ lập tức khép lại. Khi mưa gió qua đi, bầu trời trong sáng, hồn Sơn Bá và Anh Đài hoá thành đôi bướm đẹp tuyệt, bay quấn quýt lên trời cao. Đôi trẻ không bao giờ phải chịu cảnh chia lìa nữa.