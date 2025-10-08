Nhờ AI phục dựng chân dung đời thực của Chúc Anh Đài và cái kết ngoài tưởng tượng

Chuyện tình giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là một truyền thuyết nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Ghi chép sớm nhất về truyền thuyết này có vào cuối thời nhà Đường, trong Tuyên thất chí, tác giả Trương Độc vào khoảng những năm 850-880. Truyền thuyết này cũng được ghi chép lại trong nhiều tài liệu chính thức khác, như Ngân huyện chí, Ninh Ba phủ chí và Nghi Hưng Kinh khê tân chí.
Theo đó, vào thời Đông Tấn (317-420 SCN), có cô gái trẻ tên Chúc Anh Đài, xinh đẹp thông minh, con gái duy nhất của nhà giàu ở Chiết Giang - cải trang thành nam đến Nghi Sơn học, kết nghĩa huynh đệ với Lương Sơn Bá.
Ba năm chung sống, Anh Đài thầm yêu nhưng Sơn Bá không hay biết. Sau khi phát hiện thân phận thật, họ thành đôi, thề sống chết bên nhau. Tuy nhiên, Chúc gia ép gả nàng cho Mã Văn Tài. Sơn Bá đau khổ lâm bệnh qua đời.
Ngày hôn lễ của Anh Đài với họ Mã, cuồng phong nổi lên, ngăn chặn đám cưới và đưa đoàn người họ Chúc tới lăng mộ của Lương. Chúc Anh Đài xin xuống thắp nén hương tỏ lòng thành. Đột nhiên, mộ Sơn Bá mở ra. Không hề ngần ngại, cô gái xinh đẹp bước ngay vào trong, ngôi mộ lập tức khép lại. Khi mưa gió qua đi, bầu trời trong sáng, hồn Sơn Bá và Anh Đài hoá thành đôi bướm đẹp tuyệt, bay quấn quýt lên trời cao. Đôi trẻ không bao giờ phải chịu cảnh chia lìa nữa.
Trải qua hàng nghìn năm, người người vẫn lưu truyền câu chuyện tình cảm động. Truyền thuyết này đã được mô phỏng thành các phiên bản địa phương của hí kịch Trung Quốc truyền thống, chẳng hạn Lương Chúc trong hí kịch Thiệu Hưng và Liễu ấm kí trong hí kịch Tứ Xuyên. Phiên bản trong Thiệu Hưng kịch đã được chuyển thể thành phim màu năm 1953 tại Trung Quốc với Phạm Thụy Quyên vai Lương Sơn Bá, Viên Tuyết Phân vai Chúc Anh Đài.
Năm 2004, sáu thành phố của Trung Quốc ở các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và Sơn Đông cùng hợp tác với nhau, trình diễn lưu truyền câu chuyện này bằng nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Câu chuyện tình đẹp đã trở thành di sản văn hoá phi vật thể được Tổ chức UNESCO công nhận, trở thành huyền thoại văn hoá chính thức của Trung Quốc.
Trong các bộ phim truyền hình, Chúc Anh Đài đều được xây dựng như một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, sở hữu vẻ đẹp khiến người đối diện ngẩn ngơ.
Tuy nhiên, theo những mô tả trong các dị bản dân gian và tiểu thuyết cổ, Chúc Anh Đài không hẳn mang vẻ đẹp sắc nước hương trời. Nàng được miêu tả là một tiểu thư khuê các đoan trang, có dung mạo thanh tú, thông minh, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn toát lên thần thái cương nghị của người có học vấn. Chính vì vẻ bề ngoài đủ đẹp nhưng không quá nổi bật mà nàng có thể cải trang làm nam tử suốt ba năm học chung với Lương Sơn Bá mà không bị phát hiện.
Dựa trên những mô tả ấy, mới đây, cư dân mạng đã dùng AI để phục dựng chân dung “gần với nguyên tác” nhất của Chúc Anh Đài. Và kết quả khiến không ít người sửng sốt.
Trong video phục dựng, Chúc Anh Đài hiện lên với gương mặt trái xoan thanh nhã, làn da trắng mịn tự nhiên, lông mày lá liễu và đôi mắt rất có hồn. Không son phấn lòe loẹt, không tạo hình cầu kỳ, vẻ đẹp của nàng toát ra từ sự giản dị, dịu dàng và thuần khiết. Đây là kiểu nhan sắc vừa đủ đẹp để gây thương nhớ, vừa đủ bình dị để tin rằng có thể từng tồn tại trong đời thực.
Bản phục dựng từ AI này gây bất ngờ không phải vì tạo hình xấu hơn trên phim mà bởi nó chân thật, giản dị và rất hợp lý. Nó khiến người xem không choáng ngợp như khi ngắm một nữ minh tinh nhưng lại đủ tin rằng nhân vật này có thật.