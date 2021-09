Nhìn Wanna One suy sụp vì scandal vạ miệng, fan K-pop tự hỏi: 'Thần tượng nói những điều họ nghĩ là sai ư?'

Trước Wanna One, rất nhiều thần tượng khác đã từng bị chỉ trích chỉ vì bộc bạch suy nghĩ cá nhân lên mặt báo. Điển hình là anh chàng RM (BTS) với phát ngôn nổi tiếng: "Tôi muốn nhận Daesang", hay "Tôi nhớ rằng khi G-Dragon phát hành "Heartbreaker", thái độ của mọi người khác hẳn khi anh ấy tung "One Of A Kind". Anh ấy làm tốt lắm, nhưng những người đã ghét thì vẫn ghét thôi".

RM nhận quá nhiều gạch đá vì sự thẳng thắn của bản thân

RM còn từng nhắc đến chiến lược đánh bại Winner bằng bản sắc âm nhạc khác biệt của BTS. Tất cả những lần phát ngôn trên của RM đều bị netizen Hàn chỉ trích thậm tệ vì đủ mọi lý do. Nhưng suy cho cùng, việc mong giành được daesang là ước mơ mà tất cả các nhóm nhạc đều mong muốn.

Tiếp thu kinh nghiệm từ tiền bối hay đặt ra mục tiêu vượt qua một đối thủ cũng là điều mà bất kỳ ai trên chặng đường đua này nên làm để có thể đi xa hơn. Nhưng vì người phát ngôn là trưởng nhóm BTS nên mọi chuyện đã được lái đi theo hướng khác.

Rồi Taeyeon (SNSD)với một lần hiếm hoi thổ lộ mong muốn trên sóng truyền hình :"Mong Music Bank sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nghệ sĩ hoạt động".