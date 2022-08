Nhìn vào điểm này trên điện thoại biết ngay bạn có bị theo dõi hay không?

Bạn thấy thời lượng pin giảm nhanh

Phần mềm gián điệp thường sử dụng nhiều tài nguyên của smartphone để thu thập dữ liệu, thông tin định vị GPS, ghi lại các thao tác của người dùng... Việc theo dõi này thậm chí có thể diễn ra bất cứ khi nào điện thoại được bật sáng màn hình, do đó nó khiến máy nhanh hết pin.

Đồng thời, nếu bạn phát hiện smartphone của mình bỗng dưng nhanh hết pin hơn so với trước, pin kém hơn so với mặt bằng chung của dòng sản phẩm này thì cần kiểm tra thêm. Cũng cần phân biệt việc sụt pin đột ngột do phần mềm gián điệp với việc dung lượng pin giảm dần theo thời gian sử dụng - một dạng hao mòn mà bất cứ thiết bị nào cũng gặp phải.

Bạn thấy dữ liệu di động nhanh hết