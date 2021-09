Nhìn ngay điểm này chọn bơ sáp tươi ngon quả nào cũng ưng ý

Nhận diện bơ sáp

Bơ sáp có thịt dẻo và thơm ngon hơn bơ thường. Loại bơ này vỏ ngoài màu xanh có những chấm vàng lấm tấm. Bơ sáp có trái tròn và thịt ít xơ.

Khi chọn bơ bạn nên lựa bơ chỉ cần nắn xung quanh thấy mềm cứ nghĩ sẽ chín ngọt nhưng ăn lại bị đắng. Đó là do bơ chín ép khi còn non. Nhìn cuống bơ nếu to thì đừng chọn vì nó chưa đủ già sẽ bị đắng. Nên chọn bơ có cuống nhỏ, còn tươi vì như vậy quả bơ vừa được chín tới mà cũng không phải bị chín ép.

Chọn bơ có cuống nhỏ và còn tươi