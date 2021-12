Nhìn Nayeon TWICE tưởng Jennie BLACKPINK: Trùng hợp hay 'bắt chước'?

Jennie nhiều lần để kiểu tóc này trên sân khấu

Không chỉ có sự tương đồng với Jennie trong concept sân khấu Hello, tại màn trình diễn ICON, The Feels hay Cry For Me, Nayeon cũng khiến fan nhớ tới thành viên BLACKPINK nhờ hình tượng girl crush cực ngầu. Kiểu tóc và lối make up chính là 2 yếu tố khiến Nayeon được cho là na ná Jennie.



Nayeon tiếp tục khiến fan liên tưởng đến Jennie trong sân khấu ICON



Nhìn Nayeon nhưng lại rất... Jennie?



"Tôi nghĩ đây là Jennie nhưng hóa ra lại là Nayeon"

Những phong cách về kiểu tóc nói trên rất phổ biến trong giới idol Kpop, nên khó có thể nhận định Nayeon bắt chước Jennie. Ngoài ra, vì Nayeon và Jennie vốn là những người bạn thân thiết ở ngoài đời, đa số người hâm mộ có phản ứng vui vẻ trước sự trùng hợp thú vị này của 2 cô nàng.