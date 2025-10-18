Nhìn lại phong cách của 'công chúa Dior' Jisoo qua các mùa Fashion Week

Mỗi lần xuất hiện tạiTuần lễ thời trang Paris, Jisoo không chỉ khiến giới mộ điệu bùng nổ trên mạng xã hội, mà còn ghi dấu ấn bằng phong cách tinh tế, thanh lịch nhưng không ngừng biến hóa. Hành trình của Jisoo qua từng mùa fashion week chính là bức tranh thu nhỏ về sự chuyển mình của Dior, nơi vẻ đẹp cổ điển hòa quyện cùng tinh thần đương đại.

Tuần lễ thời trang Paris xuân hè 2026

Tại Paris Fashion Week 2026 vừa diễn ra, Jisoo tiếp tục chiếm trọn ống kính truyền thông khi xuất hiện trong 2 hình ảnh đối lập. Trước thềm show diễn, cô đăng ảnh diện đầm nơ vàng xanh pastel mang đậm sắc thái mùa xuân, vừa ngọt ngào vừa tinh khôi. Bộ váy nhanh chóng gây bão mạng xã hội, khiến người hâm mộ ví cô như ''công chúa Dior''.

Trong ngày diễn chính, Jisoo chọn bộ suit đen trắng kết hợp chân váy phồng và nơ cổ thanh lịch. Kiểu tóc vuốt gọn và lối trang điểm tối giản giúp nữ idol toát lên vẻ tự tin, trưởng thành, hình ảnh của một nữ thần Dior hiện đại, không chỉ dừng lại ở nét ngọt ngào thường thấy.

Tuần lễ thời trang Paris xuân hè 2025

Nếu như trước đây Jisoo gắn liền với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, thì tại Dior xuân hè 2025, cô khiến khán giả bất ngờ với hình ảnh cá tính hơn bao giờ hết khi diện áo sơ mi trễ vai phối dây da, kết hợp quần da và chân váy tua rua, tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa năng động.

Điểm nhấn nằm ở Lady Dior đính pha lê, tỏa sáng như món trang sức sang trọng. Kiểu tóc buộc cao gọn gàng và tông trang điểm màu nude giúp tổng thể hài hòa, tôn lên khí chất rạng rỡ. Ở lần xuất hiện này, Jisoo chứng minh cô không ngại thử nghiệm hình ảnh mới và dễ dàng chinh phục mọi phong cách Dior ở nhiều góc độ khác nhau.

Tuần lễ thời trang Haute Couture 2024 thu đông

Lấy cảm hứng từ Olympic và văn hóa Hy Lạp cổ đại, Dior mang đến bộ sưu tập cao cấp với tinh thần cổ điển và tráng lệ. Tại buổi diễn, Jisoo chọn thiết kế tay phồng phủ lưới pha lê, chân váy phồng ánh bạc, phối cùng boots cao cổ gợi hình ảnh công chúa chiến binh bước ra từ thần thoại.

Không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài lung linh, Jisoo còn ghi điểm với phong thái tự tin, kiêu sa. Sự kết hợp giữa nét thanh lịch và tinh thần Haute Couture Pháp khiến cô trở thành tâm điểm của buổi diễn.

Tuần lễ thời trang Paris xuân hè 2024

Trong show Dior xuân hè 2024, Jisoo rũ bỏ hình ảnh công chúa để hóa thân thành quý cô nổi loạn với bộ váy corset đen kết hợp boots cao và trang điểm khói mắt cá tính. Mái tóc dài rẽ ngôi cùng ánh nhìn sắc sảo giúp cô thể hiện hoàn hảo tinh thần ''witchy'' (phù thủy) - chủ đề chính của bộ sưu tập.

Người hâm mộ nhận xét: ''Dù không mang phong cách công chúa thường thấy, Jisoo vẫn khiến người xem không thể rời mắt''. Lần xuất hiện này cho thấy nữ thần tượng hoàn toàn có thể cân bằng giữa vẻ mềm mại và sức mạnh nội tâm, điều Dior luôn tôn vinh trong hình tượng người phụ nữ hiện đại.

Tuần lễ thời trang Paris 2022-2023

Từ những mùa đầu tiên khi đảm nhiệm vai trò đại sứ thương hiệu, Jisoo đã thể hiện phong cách nhất quán: nữ tính, thanh lịch và sang trọng. Tại show Dior, trong khuôn khổ Paris Fashion Week 2022, cô chọn váy ren đen và túi Micro Lady Dior, ghi điểm nhờ vẻ duyên dáng cổ điển.

Còn tại Dior 2023 Fall/Winter, Jisoo xuất hiện trong đầm tím không vai, tôn trọn bờ vai và đường cong tinh tế, nhận ''cơn mưa lời khen'' từ truyền thông quốc tế. Khoảnh khắc Jisoo xuất hiện bên cạnh minh tinh Charlize Theron tại hàng ghế đầu show Dior 2023 trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng nhất - minh chứng cho vị thế IT Girl châu Á của cô.

