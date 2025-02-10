Nhìn lại những Drama của Shark Bình và bài học xây dựng thương hiệu cá nhân

Shark Bình - Hình ảnh xây dựng trong giới truyền thông

Trước đây, Shark Bình luôn xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh là một “Cá mập" công nghệ với hệ sinh thái NextTech khổng lồ, có đời tư sạch, gia đình hạnh phúc và là một “Cá mập” thẳng tính trên Shark Tank.

1. Shark Bình - “Cá mập" công nghệ với vũ trụ NextTech

Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981.

Hiện ông đang giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn NextTech – một tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu công nghệ tên tuổi như mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngân Lượng,…

Năm 2001, khi còn là sinh viên đại học Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Hòa Bình thành lập Công ty giải pháp phần mềm Peacesoft (tiền thân của NextTech Group sau này) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp phần mềm cho cơ quan doanh nghiệp.

Shark Bình được xem là một “Cá mập" Công nghệ với hành trình xây dựng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ (Ảnh: Internet).

Hướng đi của NextTech sẽ là các giải pháp và công cụ công nghệ thông tin nhằm giúp các doanh nghiệp truyền thống có thể tối ưu hóa hoạt động.

Đồng thời, các doanh nghiệp có thể dựa trên các thành tựu ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm thêm khách hàng và chia sẻ các giá trị gia tăng.

Dưới sự lãnh đạo của Shark Bình, NextTech đã xây dựng cho mình một hệ sinh thái công nghệ với hơn 20 công ty cung cấp các dịch vụ trên nền tảng số.

Hệ sinh thái của NextTech (Ảnh: NextTech).

Hiện nay, NextTech là tập đoàn lớn với hơn 1.000 nhân viên tại 7 quốc gia, hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là điện tử hóa thương mại, công nghệ tài chính, dịch vụ hậu cần cho thương mại điện tử.

NextTech từng được ví như "Alibaba của Việt Nam".

Doanh nghiệp này còn được bầu chọn là 1 trong 10 công ty có ảnh hưởng đến sự phát triển Internet của Việt Nam.

2. Hình ảnh gia đình hạnh phúc trước đây - Cùng vợ khởi nghiệp và xây dựng tổ ấm

Đằng sau thành công của Shark Bình được cho là luôn có hình ảnh của bà Đào Lan Hương.

Trong một lần chia sẻ với báo chí, Shark Bình cho hay bà Đào Lan Hương đã sát cánh cùng ông thành lập tập đoàn NextTech sau một thời gian quen nhau khi sinh hoạt chung tại Trung tâm tài năng trẻ FPT.

Thuở sinh viên, bà Đào Lan Hương theo học Trường Đại học Kinh tế quốc dân còn ông Bình học công nghệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hình ảnh Shark Bình và người vợ gắn bó 20 năm từ khi gây dựng sự nghiệp (Ảnh: Internet).

Thời đó startup rất khó khăn, phải đến năm 2004 - 2005, công ty của hai người mới gọi vốn thành công từ quỹ IDG Ventures tại Việt Nam và bắt đầu mở rộng quy mô, tiến rộng vào sàn thương mại điện tử với dự án Chodientu.vn.

Bà Hương từng giữ chức Phó Chủ tịch tập đoàn NextTech và góp 30% vốn vào tập đoàn, trong khi đó 70% còn lại thuộc về Shark Bình.

Đồng hành, sát cánh cùng chồng trong suốt chặng đường dài, từ con số 0 tròn trĩnh cho đến khi thành công như ngày nay, bà Đào Lan Hương không chỉ là hậu phương vững chắc trong cuộc sống gia đình mà còn sẵn sàng xông pha trên thương trường.

Vừa là hậu phương vững chắc, bà Đào Lan Hương vừa sẵn sàng xông pha trên thương trường, cùng chồng gầy dựng doanh nghiệp trăm tỷ (Ảnh: Internet).

Trải qua không ít khó khăn và vất vả, đối với bà đó lại chính là bước ngoặt để bản thân ngày càng vững vàng và mạnh mẽ hơn, từ đó, tiếp thêm động lực để cả hai vợ chồng không ngừng cống hiến và tạo ra những giá trị khác cho cuộc đời.

Shark Bình cũng từng chia sẻ về hành trình chạm đến đỉnh vinh quang của mình và luôn đề cao vai trò của người vợ tài sắc vẹn toàn của mình.

Có thể khẳng định rằng, bên cạnh cuộc sống hôn nhân thì bà Đào Lan Hương còn là người luôn sát cánh cùng chồng trong hành trình gây dựng sự nghiệp và đi đến thành công.

3. Hình ảnh khi tham gia Shark - Thẳng, thật, thô nhưng đôi khi hơi “ô dề"

Được biết đến là anh cả của các Startup và bước ra từ chương trình Shark Tank, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình luôn được mọi người ngưỡng mộ nhờ khối gia sản khủng cùng với những quan điểm thú vị về quá trình khởi nghiệp của bản thân.

Ông tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam 2019 trong vai trò là nhà đầu tư.

Cái tên Shark Bình cũng ra đời từ đây (Ảnh: Internet).

Mặc dù mới tham gia Shark Tank Việt Nam năm 2019 nhưng Shark Bình đã để lại ấn tượng đặc biệt với các Startup cùng khán giả truyền hình.