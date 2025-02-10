Nhìn lại những Drama của Shark Bình và bài học xây dựng thương hiệu cá nhân

Shark Bình - Hình ảnh xây dựng trong giới truyền thông
Trước đây, Shark Bình luôn xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh là một “Cá mập" công nghệ với hệ sinh thái NextTech khổng lồ, có đời tư sạch, gia đình hạnh phúc và là một “Cá mập” thẳng tính trên Shark Tank.
1. Shark Bình - “Cá mập" công nghệ với vũ trụ NextTech
Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981.
Hiện ông đang giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn NextTech – một tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu công nghệ tên tuổi như mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngân Lượng,…
Năm 2001, khi còn là sinh viên đại học Quốc gia Hà Nội, ông Nguyễn Hòa Bình thành lập Công ty giải pháp phần mềm Peacesoft (tiền thân của NextTech Group sau này) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp phần mềm cho cơ quan doanh nghiệp.
Hướng đi của NextTech sẽ là các giải pháp và công cụ công nghệ thông tin nhằm giúp các doanh nghiệp truyền thống có thể tối ưu hóa hoạt động.
Đồng thời, các doanh nghiệp có thể dựa trên các thành tựu ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm thêm khách hàng và chia sẻ các giá trị gia tăng.
Dưới sự lãnh đạo của Shark Bình, NextTech đã xây dựng cho mình một hệ sinh thái công nghệ với hơn 20 công ty cung cấp các dịch vụ trên nền tảng số.
Hiện nay, NextTech là tập đoàn lớn với hơn 1.000 nhân viên tại 7 quốc gia, hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là điện tử hóa thương mại, công nghệ tài chính, dịch vụ hậu cần cho thương mại điện tử.
NextTech từng được ví như "Alibaba của Việt Nam".
Doanh nghiệp này còn được bầu chọn là 1 trong 10 công ty có ảnh hưởng đến sự phát triển Internet của Việt Nam.
2. Hình ảnh gia đình hạnh phúc trước đây - Cùng vợ khởi nghiệp và xây dựng tổ ấm
Đằng sau thành công của Shark Bình được cho là luôn có hình ảnh của bà Đào Lan Hương.
Trong một lần chia sẻ với báo chí, Shark Bình cho hay bà Đào Lan Hương đã sát cánh cùng ông thành lập tập đoàn NextTech sau một thời gian quen nhau khi sinh hoạt chung tại Trung tâm tài năng trẻ FPT.
Thuở sinh viên, bà Đào Lan Hương theo học Trường Đại học Kinh tế quốc dân còn ông Bình học công nghệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thời đó startup rất khó khăn, phải đến năm 2004 - 2005, công ty của hai người mới gọi vốn thành công từ quỹ IDG Ventures tại Việt Nam và bắt đầu mở rộng quy mô, tiến rộng vào sàn thương mại điện tử với dự án Chodientu.vn.
Bà Hương từng giữ chức Phó Chủ tịch tập đoàn NextTech và góp 30% vốn vào tập đoàn, trong khi đó 70% còn lại thuộc về Shark Bình.
Đồng hành, sát cánh cùng chồng trong suốt chặng đường dài, từ con số 0 tròn trĩnh cho đến khi thành công như ngày nay, bà Đào Lan Hương không chỉ là hậu phương vững chắc trong cuộc sống gia đình mà còn sẵn sàng xông pha trên thương trường.
Trải qua không ít khó khăn và vất vả, đối với bà đó lại chính là bước ngoặt để bản thân ngày càng vững vàng và mạnh mẽ hơn, từ đó, tiếp thêm động lực để cả hai vợ chồng không ngừng cống hiến và tạo ra những giá trị khác cho cuộc đời.
Shark Bình cũng từng chia sẻ về hành trình chạm đến đỉnh vinh quang của mình và luôn đề cao vai trò của người vợ tài sắc vẹn toàn của mình.
Có thể khẳng định rằng, bên cạnh cuộc sống hôn nhân thì bà Đào Lan Hương còn là người luôn sát cánh cùng chồng trong hành trình gây dựng sự nghiệp và đi đến thành công.
3. Hình ảnh khi tham gia Shark - Thẳng, thật, thô nhưng đôi khi hơi “ô dề"
Được biết đến là anh cả của các Startup và bước ra từ chương trình Shark Tank, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình luôn được mọi người ngưỡng mộ nhờ khối gia sản khủng cùng với những quan điểm thú vị về quá trình khởi nghiệp của bản thân.
Ông tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam 2019 trong vai trò là nhà đầu tư.
Mặc dù mới tham gia Shark Tank Việt Nam năm 2019 nhưng Shark Bình đã để lại ấn tượng đặc biệt với các Startup cùng khán giả truyền hình.
Chỉ 2 tháng sau khi phát sóng tập đầu tiên của Shark Tank mùa 4, Shark Bình đã hoàn tất thương vụ đầu tư 500.000 USD vào Coolmate.me, nền tảng mua sắm thời trang nam giới trực tuyến.
Khoản đầu tư này của Shark Bình nhằm tiếp sức cho Startup Việt nhanh chóng phát triển, mở rộng ra khu vực Đông Nam Á.
Đồng thời, ông còn được mệnh danh là vị Shark “phũ nhất chương trình bởi những phát ngôn thẳng thắn, “như tát nước vào mặt” Startup.
Shark Bình gây chú ý khi liên tục đưa ra những nhận xét gay gắt cho Startup, nhất là về sự “trên trời” của các vị CEO trong việc định hướng kinh doanh.
Người ta nói, những phát ngôn của ông Bình chẳng khác nào dội thẳng một một gáo nước lạnh vào mặt các vị founder và CEO của các Startup.
Ví dụ như:
- "Em phải tỉnh ra, đừng ngáo giá".
- "Em đến đây để đùa Shark à"?.
- "Dù em có định giá 250 triệu đồng thôi thì anh cũng không đầu tư. Lý do là các em đang làm một thứ vô nghĩa".
- "Anh xin em đừng làm mô hình kinh doanh này nữa bởi vì em sẽ mất tiền".
- "Bọn em dùng rất nhiều thuật ngữ chém, tự định giá 100 tỷ đồng, có khi không phải người của trái đất này".
- "Tụi em giống anh cách đây 20 năm, rất non và xanh".
- "Shark Tank là một sân chơi chỉ nói về tiền thôi".
- "Sản phẩm của em quá đơn giản, làm cho tôi cảm thấy rất mất thời gian".
Không ít những tranh cãi đã nổ ra xung quanh những phát ngôn của Shark Bình.
Một số người cho rằng ông quá “ô dề", thô thiển và không tôn trọng các Startup.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng vị Shark này có nhận xét rất chuẩn xác, sự lạnh lùng và thẳng thắn cần có ở một doanh nhân.
Shark Bình cũng lắm Drama - Từ “Lùa gà” đến ồn ào đời tư với “Búp bê"
Cái tên Shark Bình có lẽ đang là từ khóa hot trong nhiều ngày qua cùng với “Quỳnh búp bê".
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu Shark Bình vướng phải Drama, trước đó, ông còn từng bị vướng phải Drama “Lùa gà bitcoin”, gây mất lòng tin về hình ảnh của một vị Shark của truyền thông.
1. Drama “Lùa gà bitcoin” - Antex
Tháng 11/2021, Shark Nguyễn Hòa Bình thông báo lập quỹ Next100Blockchain với quy mô 50 triệu USD, đầu tư sớm vào các Startup chuỗi khối.
Antex là dự án đầu tiên được quỹ của Shark Bình rót vốn và chia sẻ trên mạng xã hội.
Theo mô tả trên website, Antex là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung.
Dự án tập trung vào các cổng thanh toán tài chính và xây dựng stablecoin VNDT.
Tuy nhiên, ngay sau khi lên sàn, token Antex đã mất giá 3 lần so với đỉnh lúc IDO.
Trao đổi với Zing vào đầu năm nay, đại diện dự án cho biết việc mất giá bởi nhà đầu tư vòng sớm chốt lời.
Ngoài ra, phía Antex cho rằng đây là dự án dài hạn, nên không quan tâm giá token giai đoạn đầu không cần quan tâm.
Đến nay, giá Antex tiếp tục giảm sâu, không có dấu hiệu hồi phục.
Cách đây 2 tháng, dữ liệu từ Coinmarketcap cho thấy token Antex đang được giao dịch ở mốc 0,0017 USD/đồng.
Nếu nhà đầu tư mua Antex ở đỉnh 0,026 USD lúc IDO, hiện tài sản đã giảm hơn 93% giá trị.
Nhiều topic ở trên các trang mạng xã hội hay diễn đàn đã nổ ra để bóc phốt việc dự án Antex của Shark Bình lừa đảo.
Khi vừa mới ra mắt, cộng đồng đánh giá Antex dựa vào những chia sẻ chủ quan về biến động giá trên sàn hoặc việc trao đổi tiền tệ qua cổng ngân hàng Ngân Lượng.
Cho đến nay, những chia sẻ đó lại càng mang tính nghi vấn hơn khi cộng đồng ở nhiều group anti lần lượt đưa ra những bằng chứng mang tính thuyết phục hơn như:
Tổng cung lớn và có thể dễ dàng thấy hầu hết đội ngũ DEV, cố vấn, Backer của Shark đều chỉ khóa token trong vòng 12 - 24 tháng.
Điều này chứng minh rằng dự án Antex không hề tập trung vào định hướng chiến lược lâu dài.
Shark Bình cũng đã đáp trả trên fanpage, tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi những ý kiến trái chiều.
Cụ thể, Shark Bình đã đưa ra 3 yếu tố đến từ tâm lý của những người đầu tư thiếu văn minh đó là:
- Kéo, xả lúc chào sàn
- Lãi không cảm ơn – Lỗ bắt đền
- FUD (Fear Uncertainty and Doubt – Sợ hãi không chắc chắn và nghi ngờ)
Tuy nhiên, dù sao đi nữa, drama này đã ảnh hưởng lớn với uy tín của Shark Bình và cộng đồng mạng cho rằng ông chỉ đi “lùa gà bitcoin", dần quay lưng với hành trình gây dựng thành công của ông.
2. Ồn ào đời tư với “Quỳnh búp bê" - Những “lỗ hổng” về luật pháp, đạo đức và cả thuần phong mỹ tục
Đây là lần đầu tiên Shark Bình dính phải ồn ào về chuyện đời tư và trái ngược với hình ảnh chung thủy, gia đình hạnh phúc của ông trước đây.
Ngày hôm qua 26/08, Phương Oanh và Shark Bình thừa nhận hẹn hò sau khi những hình ảnh cặp đôi đi du lịch được chia sẻ khắp mạng xã hội.
Diễn viên Phương Oanh sinh năm 1989, xuất thân là một người mẫu tự do, sở hữu ngoại hình mảnh mai và gương mặt xinh xắn, là một diễn viên triển vọng của VTV, nổi tiếng trong nhiều bộ phim, đặc biệt là vai diễn “Quỳnh búp bê".
Cả hai đều khẳng định quen biết nhau trong thời gian độc thân, nên chắc chắn không có chuyện “người thứ ba” ở đây.
Tuy nhiên, “độc thân” dường như chỉ là lời xác nhận bằng miệng của nam doanh nhân khi vợ cũ của ông lên tiếng ngay trong đêm.
Tranh cãi về giấy ly hôn chưa hợp pháp, nghi án ngoại tình và đối xử phũ phàng với người vợ tào khang đã đẩy từ khóa “Shark Bình” lên vị trí Hot Trend của mạng xã hội, thậm chí là những hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục nhan nhản trên các mặt báo.
2.1. Shark Bình liệu đã “độc thân" - Giấy ly hôn có hợp pháp
Sáng 27/8, Shark Bình công khai đơn đồng thuận ly hôn có đầy đủ chữ ký của hai người từ năm 2018.
Ông nói đã chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người xây dựng cuộc sống và sự nghiệp riêng.
Tuy nhiên, ông lại nhận “gạch đá" từ cộng đồng mạng khi đây chỉ là đơn đồng thuận ly hôn và không xác nhận được tình trạng “độc thân" hiện tại của ông.
Theo Luật sư Duy Anh, luật sư điều hành Luật A+ cho biết:
“Nếu chưa có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa đồng ý cho ly hôn thì anh Bình vẫn đang trong hôn nhân. Nếu có chứng cứ chứng minh anh sống như vợ chồng với người khác thì sẽ bị xử phạt về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng. Mức phạt đến 5 triệu theo Điểm b Khoản 1 Điều 59 Nghị định 82/2020”.
Trao đổi với Zing về vấn đề hôn nhân giữa Shark Bình và vợ - doanh nhân Đào Lan Hương, luật sư Trần Trọng Hiếu (Đoàn luật sư TP.HCM) cũng cho biết thêm:
“Trong trường hợp này, Shark Bình và vợ mới nộp đơn ra tòa, chưa ly hôn. Vì thế Shark Bình chưa được xác định là người độc thân”.
Theo luật sư Ngô Đình Hoàng cũng đồng quan điểm rằng:
“Những thông tin trên truyền thông chỉ mới thể hiện việc ông Bình công khai mối quan hệ yêu đương với người khác ngoài vợ chứ chưa có đầy đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi chung sống như vợ chồng với người khác”.
Một vị Shark chinh chiến trên thương trường nhưng lại công khai một tờ giấy thiếu ý nghĩa về mặt pháp lý như thế này, điều này bôi xấu hình ảnh của Shark Bình, thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật và hành xử thiếu cẩn trọng, chưa suy nghĩ tới phản ứng dư luận.
2.2. Bỏ vợ tào khang, theo tình trẻ - Có phải là “Vua cá Koi" thứ 2
Ngay trong đêm 26/08, bà Đào Lan Hương cũng đã có những chia sẻ khiến cộng đồng mạng “dậy sóng":
"Chặng đường 20 năm gây dựng, sẻ chia, đồng cam cộng khổ để có được ngày hôm nay, đủ để loá mắt nhiều người. Tâm tâm niệm niệm, dù giận thế nào thì vẫn luôn là người quan trọng của nhau và của các con, quan trọng cho tương lai con sẽ là một người tử tế".
Sẽ chẳng là gì nếu Shark Bình cũng để lại bình luận ngay trong bài viết của bà Hương:
“Các thông tin Hương đưa ra là chưa chính xác và có thể gây nhầm lẫn, nên mình sẽ có đính chính về mối quan hệ hai bên nhé!".
Bình luận này của ông Bình đã khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.
Dù như thế nào đi nữa, câu nói này cũng là một hành động quá phũ phàng của một người đàn ông với người vợ đã từng “vượt qua sóng gió" trong hành trình gây dựng sự nghiệp suốt 20 năm trời.
Tin đồn với người mẫu bốc lửa khiến thiên hạ tò mò một thì sự phũ phàng của Shark Bình khiến cư dân mạng phẫn nộ gấp 10 lần.
Hành động bình luận công khai thiếu cẩn trọng này khiến cộng đồng mạng ví ông không khác gì “Vua cá Koi" thứ hai, ở đỉnh cao của sự nghiệp thì quay lưng ngay và chạy theo tình mới.
Một lần nữa cho thấy sự thiếu cẩn trọng của Shark Bình trong việc xử lý khủng hoảng, gián tiếp bôi xấu chính thương hiệu cá nhân của một người doanh nhân thành đạt và cư xử văn minh.
2.3. Hành động phản cảm công khai, trái với thuần phong mỹ tục - Liệu có còn xứng đáng để tiếp tục xuất hiện với cương vị doanh nhân Shark Tank?
Những hình ảnh, video của Shark Bình và Quỳnh búp bê không dừng lại ở những cử chỉ thân mật của đôi tình nhân.
Giữa nơi công cộng, cả hai không chỉ bất ngờ ôm hôn thắm thiết mà đáng nói hơn, Shark Bình còn liên tục có những hành động khiếm nhã, đi quá giới hạn.
Những hành động này không phù hợp để thực hiện tại những nơi công cộng và trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
Một vị Shark luôn xuất hiện với hình ảnh đẹp trên Shark Tank, giờ đây, lại đầy những hình ảnh phản cảm cùng hành động phản cảm trên mạng xã hội.
Những hình ảnh này càng bôi đen hình tượng của một doanh nhân, một vị Shark mẫu mực định hướng Startup mà bấy lâu nay Shark Bình dốc công xây dựng.
Lời kết
Hình ảnh của Shark Bình nói riêng, hay thương hiệu cá nhân nói chung đều đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau Drama lần này.
Những “lỗ hổng” về đạo đức, luật pháp và cả thuần phong mỹ tục khiến hình ảnh ông gầy dựng bấy lâu nay sụp đổ.
Những bài báo gia đình hạnh phúc, cùng vợ gây dựng sự nghiệp từ con số 0, giờ đã bị thay thế bằng loạt hình ảnh phản cảm với “tình trẻ", và những phát ngôn phũ phàng với người vợ tào khang.
Kiến thức sâu rộng cùng niềm tin của các Startup vào Shark đã bị thay thế bằng một tấm đơn đồng thuận ly hôn, liệu rằng có ai muốn nhận đầu tư với một người thiếu hiểu biết và bị các luật sư phản bác.
Tóm lại, việc đời tư tình cảm là chuyện cá nhân, việc Shark Bình có ly hôn thật/không, tình trạng tới đâu thì cần phán quyết của các bên chức năng.
Tuy nhiên, các hình ảnh phản cảm tràn lan trên mạng ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh của một doanh nhân.
Dù thế nào đi nữa, hình ảnh doanh nhân mà mọi người hướng đến vẫn là sự văn minh, lịch sự, gia đình hạnh phúc.
Nguồn: Trends vietnam