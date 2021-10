Nhìn lại những chiếc điện thoại Google Play Edition mới thấy tại sao chúng lại thảm bại như vậy

Moto G là một chiếc điện thoại tầm trung rất phổ biến vào năm 2013 - nó khá rẻ ở mức 180 USD và khá tốt. Motorola vẫn thuộc sở hữu của Google vào thời điểm đó, vì vậy nó đã chạy Android gần như bản gốc, được cài thêm một số tính năng đặc biệt của Moto. Mặc dù vậy, Motorola vẫn phát hành Google Play Edition vào năm 2014 với mức giá tương đương với phiên bản thông thường - 180 USD cho 8 GB, 200 USD cho 16 GB.

HTC tiếp tục ra mắt chiếc điện thoại GPE thứ hai là HTC One (M8). Phiên bản này được công bố cùng với bản thông thường và có giá 700 USD, cao hơn 50 USD so với phiên bản thông thường. Tệ hơn nữa, phiên bản Developer Edition của điện thoại cũng có giá 650 USD và bạn có thể tự do cài đặt bất kỳ phần mềm nào bạn muốn trên đó - phần cứng giống nhau trên cả ba phiên bản. Thật khó để biết Google đang nghĩ gì. Dù sao, HTC One GPE cũ hơn đã được giảm giá 100 USD xuống còn 500 USD trong cùng ngày hôm đó.

Bất chấp nhiều lần rò rỉ, Galaxy S5 Google Play Edition đã không trở thành hiện thực.