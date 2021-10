Nhìn lại KPOP trong 1 thập kỷ qua, fan có nhận ra 3 concept đang dần 'tuyệt chủng'?

Trong 1 thập kỷ qua, người hâm mộ đã chứng kiến thời kỳ hoàng kim thế hệ thần tượng thứ 2 và thứ 3. Quá trình thay máu liên tục khiến âm nhạc, hình ảnh và những nội dung giải trí ở ngành công nghiệp KPOP cũng có nhiều đổi mới. Các tiêu chuẩn đều được nâng cao, không còn mang dáng dấp của thế hệ cũ nữa. Song, trong quá trình chuyển giao thế hệ, người hâm mộ nhận ra có nhiều concept của lớp tiền bối đã biến mất khỏi làng nhạc, không được các hậu bối kế thừa.

1, Nhóm nhạc sexy

Những năm 2008 - 2015 là khoảng thời kỳ đỉnh cao của idol gen 2. Trong thời kỳ này, thế hệ idol nữ rất chăm chỉ sáng tạo nội dung và thử sức với nhiều concept khác nhau để thay đổi hình ảnh. Hầu hết các nhóm nhạc nữ đều từng có ít nhất là một sản phẩm theo hình tượng quyến rũ. Điển hình như SNSD với "Run Devil Run", T-ara với "I Go Crazy Because Of You",v.v. Hay các nhóm nhạc/nghệ sĩ nữ theo đuổi phong cách này trong khoảng thời gian dài như Sistar, Stella, Fiestar, AOA, Girl's Day, After School, HyunA,v.v.