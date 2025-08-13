Nhìn lại 7 chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Nga Putin

Theo tạp chí Newsweek, cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump ngày 15/8 sẽ đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Nga đặt chân tới Alaska và cũng là lần thứ 8 ông Putin tới thăm Mỹ.

Kể từ khi nhậm chức tổng thống Nga vào năm 1999, ông Putin đã 7 lần công du Mỹ và những chuyến thăm này phản ánh một phần sự thay đổi trong quan hệ giữa Moscow và Washington theo thời gian.

Chuyến thăm Mỹ đầu tiên năm 2000

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Bill Clinton gặp mặt năm 2000. Ảnh: Điện Kremlin

Tổng thống Putin lần đầu tiên đặt chân tới Mỹ vào tháng 9/2000, để tham dự Hội nghị Thiên niên kỷ ở New York. Tại đây, lãnh đạo Điện Kremlin đã gặp Tổng thống Mỹ khi đó Bill Clinton để thảo luận về việc mở rộng các sáng kiến kiểm soát vũ khí và chống phổ biến hạt nhân.

Ông Putin cũng có một bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) trong chuyến đi này.