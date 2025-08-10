Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết chuyến thăm này có nhiều ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025, thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên.

Thứ trưởng nêu rõ chuyến thăm có 3 ý nghĩa, mục đích rất quan trọng.

Trước hết, chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (từ năm 1950).