Nhiều ý kiến ủng hộ cấp thiết trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình

Mới đây, Bộ Nội vụ thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về việc trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình.

Việc lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình được thực hiện theo Nghị định 152/2025 về hướng dẫn Luật Thi đua - khen thưởng.

Trước đó, ngày 7-8, Văn phòng Chủ tịch nước có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình để vinh danh những đóng góp to lớn của bà Nguyễn Thị Bình trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt với cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời giai đoạn 1969 - 1976.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 Quán Thánh, phường Ba Đình, TP Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Nhớ hình ảnh "người phụ nữ khiêu vũ giữa bầy sói"

Chia sẻ về nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên – khi đó phụ trách Vụ Nam Á, Bộ Ngoại giao cho rằng dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình là tham dự lễ ký Hiệp định Paris năm 1973, sánh vai cùng những tên tuổi tầm cỡ như Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Cơ Thạch…

Ông Nguyễn Dy Niên nhận định khi được cử làm Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời và tham gia đàm phán tại Paris, bà Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.