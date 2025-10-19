Nhiều tuyến đường ở TPHCM lại ngập như sông, người dân bất lực nhìn nước bẩn tràn vào nhà

Lúc 16h ngày 19/10, mưa giông lớn trút xuống khu vực phía Tây Bắc TPHCM. Trận mưa kéo dài khoảng 1 giờ, lượng nước lớn đã vượt quá khả năng thoát của hệ thống cống rãnh, biến nhiều tuyến đường thành "sông".

Tình trạng ngập nặng đặc biệt xảy ra tại các tuyến đường vốn được xem là "rốn ngập" của TPHCM như Phan Văn Hớn, Minh Phụng, Tân Thới Nhất 10, Song Hành, Nguyễn Văn Quá (thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ); Đường Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ… (quận Gò Vấp cũ).

Nước ngập sâu khiến giao thông bị ảnh hưởng, hàng loạt xe chết máy. Hai bên đường, nước tràn vào nhà khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Họ chật vật tìm cách ứng phó với dòng nước lớn.