Nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng tối cuối tuần

Trên vỉa hè, không ít người chọn cách dừng lại chờ nước rút, số khác dắt xe lên chỗ cao để né tránh. Đến khoảng 19 giờ 30, nước đã bắt đầu rút dần, nhưng đoạn đường Quốc Hương vẫn chưa thể thông thoáng trở lại.

Nhiều xe máy chết máy giữa đường, người dân phải xuống xe dắt bộ trong dòng nước đen ngòm. Ô tô di chuyển chậm, nhiều tài xế loay hoay quay đầu tránh khu vực ngập.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều khu vực khác, đặc biệt là phường An Khánh, nơi các tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Định... rơi vào cảnh ngập úng kéo dài. Tại đường Quốc Hương, nước bắt đầu dâng cao ngay khi cơn mưa vừa trút xuống. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu vực ngập sâu khoảng 300m, nước mấp mé nửa bánh xe, khiến người đi đường vất vả.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy Văn Nam Bộ, hiện tại ở TP.HCM rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ hoạt động với cường độ trung bình.

Theo đó, mưa dông phát triển trên khu vực xã Bình Hưng, phường Tân Hưng, phường Tân Thuận, phường Cát Lái, phường An Khánh, phường Bình Trưng, phường Long Bình, xã Nhuận Đức, xã Thái Mỹ, xã An Nhơn Tây, phường Tây Nam, phường Vĩnh Tân, phường Sài Gòn, phường Bến Thành.

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 8-40mm, có nơi trên 50mm, mưa lớn khả năng gây ngập úng cục bộ nhiều nơi.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nóng phía Tây suy yếu.

Mưa sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới.

Từ ngày 12-8 khả năng hình thành rãnh áp thấp vắt qua Bắc Bộ xu hướng dịch dần về phía Nam hoạt động mạnh lên do tác động của bộ phận tăng áp từ phía Bắc di chuyển xuống.

Bên cạnh đó gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía Đông, hội tụ gió trên cao còn tồn tại trên khu vực.

Từ hình thái thời tiết trên dẫn đến thời tiết của TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ trong hai đến ba ngày tới , mưa xảy ra ở diện nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.