Nhiều tuyến đường ở Hà Nội 'không thể nhúc nhích' vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn

Khoảng 13h ngày 28/8, tại ngã ba Chu Văn An - tỉnh lộ 70 (đoạn trước của Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội), dù không trong khung giờ cao điểm nhưng giao thông ở đây vẫn lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Do ùn tắc, nhiều người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè. Dù vậy, tình trạng ùn tắc trên vỉa hè cũng khiến việc lưu thông bất khả thi.