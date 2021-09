Nhiều tuyến đường miền núi sạt lở nặng, nhà dân chìm trong biển nước do bão số 5

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, từ 1h ngày 12/9 đến 1h ngày 13/9, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 60-160mm, riêng vùng đồng bằng ven biển phía Nam phổ biến từ 200- 400mm, có nơi cao hơn như: Núi Thành 489mm. Dự báo ngày hôm nay (13/9), các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa to tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng ven biển. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 40-60mm, có nơi trên 80mm, vùng núi phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Theo thống kê thiệt hại, do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn khiến 2 nhà dân ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn bị sạt lở, 1 nhà có nguy cơ sạt lở đã được tháo dời, di chuyển đi nơi khác. Tại huyện Bắc Trà My, một số tuyến đường trên địa bàn huyện bị sạt lở, giao thông chia cắt (tuyến Trà Đốc đi Trà Bui, tuyến Trà Giác đi Trà Ka). Huyện Nam Trà My xuất hiện 7 điểm sạt lở trên các tuyến đường ĐH và tuyến về thôn. Đặc biệt, các tuyến đường ĐH bị sạt lở khiến một số nơi tại các xã Phước Công, Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc, huyện Phước Sơn bị chia cắt.

Mưa to kéo dài trong những ngày qua làm hàng ngàn hecta sản xuất vụ Hè Thu bị ngập úng. Theo số liệu báo cáo của các địa phương: Điện Bàn 850ha, Quế Sơn 283,70ha, Duy Xuyên 368ha, Thăng Bình 299ha, Tam Kỳ 287ha, Núi Thành 406ha, Hội An 200ha, Phú Ninh 204ha, Đại Lộc 246ha, Hiệp Đức 25ha. Bên cạnh đó, mưa to sóng lớn đã đánh chìm 2 ghe máy tại huyện Núi Thành. Ngoài ra, mưa to cũng khiến hàng trăm nhà dân ở vùng thấp trũng chìm trong biển nước.