Nhiều trường xét tuyển bổ sung ngành Y khoa, Điều dưỡng 2025

Trường không công bố chỉ tiêu và thời hạn kết thúc tuyển bổ sung. Chi tiết mức điểm nhận hồ sơ bổ sung nhóm ngành sức khoẻ như sau:

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm trúng tuyển ngành Y khoa là 20,5 điểm; ngành Điều dưỡng là 17 điểm; ngành Dược học là 19 điểm. Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm trúng tuyển ngành Y khoa là 85 điểm; ngành Điều dưỡng là 70 điểm; Dược học là 70 điểm.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo xét tuyển bổ sung năm 2025 cho 73 ngành học với tất cả các phương thức tuyển sinh.

Đại học Phenikaa xét tuyển bổ sung năm 2025 với thời gian từ 23/8-4/9, thông qua các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; xét học bạ; xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi V-SAT.

Nhà trường lưu ý, với tất cả các phương thức xét tuyển khối ngành Khoa học sức khỏe (trừ phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025), ngành Y học cổ truyền, Dược học cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) và điểm tổ hợp xét tuyển đạt 24 điểm trở lên.

Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Hộ sinh cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) và điểm tổ hợp xét tuyển đạt 19.5 điểm trở lên.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng mở xét tuyển bổ sung các ngành còn chỉ tiêu cho tất cả phương thức tuyển sinh của trường, trong đó có nhóm ngành đào tạo sức khoẻ.