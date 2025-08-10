Nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 8/10

Ở khu "rốn" ngập, Trường Tiểu học Trung Yên thông báo hoàn lưu bão số 11 Matmo tới thời điểm tối ngày 7/10 vẫn gây mưa và còn nhiều điểm ngập úng. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường tiếp tục thực hiện dạy học trực tuyến ngày 8/10.

Trường đề nghị phụ huynh chuẩn bị thiết bị, đường truyền và các điều kiện đảm bảo cho học sinh học tập thuận lợi, an toàn tại nhà. “Các thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ hỗ trợ, hướng dẫn để phụ huynh, học sinh truy cập vào hệ thống dạy học trực tuyến”, thông báo viết.

Trường THCS Trung Hòa cho hay đến thời điểm này, một số khu vực trên địa bàn ngập sâu, việc di chuyển còn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên, ngày 8/10, Trường THCS Trung Hoà tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu.